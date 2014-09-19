Водитель, который якобы лечил простатит конопляным маслом, лишен прав и оштрафован в Петербурге

Мужчину в состоянии опьянения остановили 4 июля.

В Петербурге по решению суда лишен прав и оштрафован водитель, в организме которого обнаружили марихуану. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 23 октября.

Мужчину в состоянии опьянения остановили 4 июля. Так, он совершил правонарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В судебном заседании петербуржец вину не признал и пояснил, что ранее проходил курс лечения простатита с помощью конопляного масла.

Суд уточнил этот момент и сказал, что версия о лечении хронического заболевания методом нанесения конопляного масла не нашла своего подтверждения. Кроме того, при проведении медицинского освидетельствования фигурант указал врачу на употребление препаратов "ТераФлю" и валерианы, масло не упоминалось. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

В результате подсудимого лишили прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 45 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV