У вице-губернаторов в Петербурге изменились полномочия

Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Губернатор Александр Беглов изменил сферу деятельности двух вице-губернаторов Петербурга. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Смольного.

С сегодняшнего дня вице-губернатор Борис Пиотровский будет не только курирует комитет по культуре и комитет по физической культуре и спорту, но и комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Максим Мейксин отвечает за работу комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, комитета по молодежной политике, комитета территориального развития и отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора Петербурга.

Напомним, что всего в Северной столице 12 вице-губернаторов. Борис Пиотровский был назначен на должность в январе 2021 года, Максим Мейксин — октябре 2021 года.

Фото: Piter.tv