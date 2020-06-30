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У Найка Борзова вышел клип "Слышу тьму"

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Композиция входит в новый альбом "Капля крови создателя".

Найк Борзов 30 июня выпустил новый клип на песню "Слышу тьму". Это анимационное видео, режиссёром, аниматором и сценаристом которого выступил Давид Бернини.

Текст песни "Слышу тьму" был написан несколько лет назад под впечатлением от историй, связанных с детскими группами самоубийств в социальных сетях.  Музыку и все партии инструментов я придумал уже во время работы над альбомом.

Найк Борзов

Композиция входит в новый альбом "Капля крови создателя". Альбом, релиз которого состоялся 12 июня, создавался с февраля 2019 года.

Видео: YouTube/ Найк Борзов

 

Теги: клип, найк борзов
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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