Концерт Найка Борзова

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Его песни легендарны, а голос не спутать ни с одним другим в мире. Поиски своего стиля в музыке Найк Борзов начинает еще со школы, создав группу "Инфекция" и участвуя в других музыкальных проектах. В 90-х музыкант переходит к сольной карьере и с выходом суперхита "Лошадка", канонических пластинок "Супермен" (2000) и "Заноза" (2002) становится известным на всю страну.

Нас ждет незабываемая и новогодняя атмосфера любви и доброты и пение хором любимых песен. Продолжаем праздновать Новый Год 4 января верхом на звезде вместе с любимым артистом в клубе "Космонавт"!

Фото: предоставлено организаторами