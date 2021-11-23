В метро Петербурга число турникетов с оплатой банковскими картами обещают увеличить в 1,5 раза

В метрополитене рассказали, что сейчас из 708 турникетов только чуть более 300 принимают к оплате банковские карты.

Новые турникеты, которые планируют установить на станции метро "Парнас", должны улучшить пропускную способность. Толпы людей скапливаются в вестибюле в том числе и из-за того, что только незначительное число турникетов может принимать оплату по банковским картам. В пресс-службе петербургского метрополитена "Невским Новостям" рассказали, как ситуацию планируют изменить к концу этого года.

В метрополитене рассказали, что сейчас из 708 турникетов только чуть более 300 принимают к оплате банковские карты. К концу года их должно стать более 440.

В 2019 году на оплату банковскими картами в Петербурге приходилось 4,1% от общего числа продаж проездных билетов, в 2022 году – 21,4 %.

Фото: Piter.tv