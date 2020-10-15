Пропускную способность станции метро "Парнас" увеличат до 13 тыс. человек

В ближайшей перспективе метрополитен также планирует увеличить пропускную способность станций "Проспект Просвещения", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская" и "Звёздная".

Пропускную способность вестибюля станции "Парнас" увеличат с 9,6 тыс. до 13,2 тыс. в час. На входе планируют добавить два турникета.

Работы планируется закончить в конце 2022-2023 гг. Сегодня петербуржцы вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть в метро. Отчасти это связано с тем, что только два турникета могут принимать оплату банковскими картами.

В ближайшей перспективе метрополитен также планирует увеличить пропускную способность станций "Проспект Просвещения", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская" и "Звёздная".

Фото: Piter.tv

