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Пропускную способность станции метро "Парнас" увеличат до 13 тыс. человек
Сегодня, 23:17
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Пропускную способность станции метро "Парнас" увеличат до 13 тыс. человек

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В ближайшей перспективе метрополитен также планирует увеличить пропускную способность станций "Проспект Просвещения", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская" и "Звёздная".

Пропускную способность вестибюля станции "Парнас" увеличат с 9,6 тыс. до 13,2 тыс. в час. На входе планируют добавить два турникета. 

Работы планируется закончить в конце 2022-2023 гг. Сегодня петербуржцы вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть в метро. Отчасти это связано с тем, что только два турникета могут принимать оплату банковскими картами. 

В ближайшей перспективе метрополитен также планирует увеличить пропускную способность станций "Проспект Просвещения", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская" и "Звёздная".

Фото: Piter.tv
 

Теги: метро, парнас, пропускная способность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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