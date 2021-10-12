Москвичи посетили Выборг в рамках тура "Карельский вояж"

В Выборге поезд остановился на три часа, за это время туристы должны осмотреть главные достопримечательности и отведать блюда местной кухни.

В первый "Карельский вояж" отправились путешественники из Москвы, туристический поезд следует по маршруту "Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва". Это не просто пассажирский поезд, это полноценный тур выходного дня. Поездка по железной дороге сопровождается интересными экскурсиями и прогулками по каждому городу.

Для города Выборга это очень интересное событие в плане того, что для обслуживания туристов из Москвы используют наши ресурсы. Это и услуги гидов, и услуги ресторанов, услуги транспортных организаций. Пётр Фомин, начальник отдела туризма администрации Выборгского района

Дмитрий и Валентина 4 октября поженились, в свадебное путешествие решили отправиться по новому туристическому маршруту. До этого им ни разу не приходилось бывать ни в Карелии, ни в Выборге.

В Выборге поезд остановился на три часа, за это время туристы должны осмотреть главные достопримечательности и отведать блюда местной кухни.

За октябрь "Карельский вояж" совершит еще три рейса. Со следующего года маршрут обещают сделать регулярным. Также в планах увеличить время остановки, чтобы туристы могли больше узнавать о городах и их достопримечательностях.

Напоминает, что в Выборгском районе массовые мероприятия можно посещать только при наличии теста или сертификата о вакцинации.

Видео: МГ "Наш город"