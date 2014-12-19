В поселке Кузнечное в водоеме нашли труп мужчины с гнилостными изменениями

При себе у погибшего был кнопочный телефон, нож в ножнах, перстень из металла жёлтого цвета.

В Приозерском районе Ленобласти в водоёме нашли труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию вечером 29 июня обратился 57-летний житель поселка Кузнечное. Он сообщил, что вблизи своего земельного участка, в водоёме он обнаружил труп неизвестного мужчины.

Полицейскими около электростанции был обнаружен труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями, на вид 40-50 лет, рост около 165-175 см; одет в матерчатую куртку цвета хаки, футболку в клетку на шнуровке с рисунком звезды в круге и надписью, штаны цвета хаки с коричневым кожаным ремнем, ботинки коричневые на шнурках. При себе у погибшего был кнопочный телефон, нож в ножнах, перстень из металла жёлтого цвета.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее стали известны подробности о покушении на убийство в коммуналке на Солидарности.

Фото: Piter.TV