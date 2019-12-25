Стали известны подробности о покушении на убийство в коммуналке на Солидарности

Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Стали известны детали уголовного дела, связанного с покушением на убийство 20-летней девушки в коммунальной квартире на проспекте Солидарности. С подробностями ознакомился Piter.TV.

Как было установлено, 28 июня 55-летний мужчина, находившийся в четырёхкомнатной коммуналке, выстрелил из своего охотничьего ружья в молодую соседку, а затем закрылся в своей комнате. После вскрытия двери оперативники обнаружили его труп.

Девушка была госпитализирована с огнестрельным ранением передней брюшной стенки, множественными ранениями толстой и тонкой кишок, наружной подвздошной артерии, правого мочеточника и печени в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Сведения о криминальном прошлом мужчины не установлены.

Ранее мы сообщили о том, что 100-летняя жительница Пушкина стала жертвой лжесантехника.

Фото: Piter.TV