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Стали известны подробности о покушении на убийство в коммуналке на Солидарности
Сегодня, 8:22
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Стали известны подробности о покушении на убийство в коммуналке на Солидарности

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Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Стали известны детали уголовного дела, связанного с покушением на убийство 20-летней девушки в коммунальной квартире на проспекте Солидарности. С подробностями ознакомился Piter.TV.

Как было установлено, 28 июня 55-летний мужчина, находившийся в четырёхкомнатной коммуналке, выстрелил из своего охотничьего ружья в молодую соседку, а затем закрылся в своей комнате. После вскрытия двери оперативники обнаружили его труп.

Девушка была госпитализирована с огнестрельным ранением передней брюшной стенки, множественными ранениями толстой и тонкой кишок, наружной подвздошной артерии, правого мочеточника и печени в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Сведения о криминальном прошлом мужчины не установлены.

Ранее мы сообщили о том, что 100-летняя жительница Пушкина стала жертвой лжесантехника.

Фото: Piter.TV

Теги: покушение на убийство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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