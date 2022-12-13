В Ленобласти в кирпичной будке нашли труп мужчины с раной груди

Изъято: нож, следы обуви, биоматериалы, 2 блистера с неизвестным таблетками.

В Киришском районе Ленобласти нашли труп с раной в области груди. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию днём 19 апреля обратился местный житель, который сообщил, что на пристани реки Черная с левой стороны от автомобильного моста в кирпичной будке найден труп.

Полицейскими обнаружен труп неизвестного мужчины с раной в области груди, на вид 30-40 лет, рост 170-180 см, худой, европейской внешности, одет в черные ботинки, черные джинсы, голубую футболку, синюю рубашку, темно-синюю куртку, особых примет нет. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Изъято: нож, следы обуви, биоматериалы, 2 блистера с неизвестным таблетками.

Также накануне жительница Сертолово нашла в пруду труп в камуфляже с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.TV