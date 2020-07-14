В Бокситогорске нашли труп пенсионерки с пакетом на голове

В полицию обратился 39-летний А., работающий экскаваторщиком. Он пояснил, что был знаком с пенсионеркой с 2019 года, он оказывал ей всяческую помощь в связи с её возрастом.

В Бокситогорске в собственной квартире нашли труп 87-летней пенсионерки с пакетом на голове. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 39-летний А., работающий экскаваторщиком. Он пояснил, что был знаком с пенсионеркой с 2019 года, он оказывал ей всяческую помощь в связи с её возрастом. В последний раз он видел женщину вечером 12 декабря, когда приезжал помочь с отключением света. Мужчина пояснил, что вечером 13 декабря не смог дозвониться до пенсионерки, дверь ему никто не открыл. Тогда он вскрыл дверь квартиры гвоздодером в присутствии соседей. В квартире он обнаружил труп женщины. Также А. отметил, что 1 июля пенсионерка переписала на него квартиру.

Прибывшие полицейские обнаружили труп с завязанным полиэтиленовым пакетом на голове, со следами крови и следами от связываний на руках. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

А. был дважды судим в начале 2000-х за покушение на убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее полицейские задержали рецидивиста, забившего до смерти женщину в квартире на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV