Полицейские задержали рецидивиста, забившего до смерти женщину в квартире на Васильевском острове

В полицию 25 ноября обратилась женщина и сообщила, что обнаружила труп 60-летней соседки.

Сотрудники уголовного розыска задержали рецидивиста, забившего до смерти женщину в квартире на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 25 ноября обратилась женщина и сообщила, что обнаружила труп 60-летней соседки. Прибывшие полицейские зафиксировали на теле женщины гематомы и колото-резаные раны на ногах. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В деревне Трутнево Гдовского района Псковской области 12 декабря был задержан 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Он изобличен в том, что 25 ноября, находясь в квартире дома по улице Наличной, в результате внезапно возникшего конфликта избил и нанес ножом ранения ног потерпевшей.

Ранее на Piter.tv: Мужчине выстрелили в спину из травмата на Смоленской улице.

Фото: Piter.TV