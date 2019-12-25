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Полицейские задержали рецидивиста, забившего до смерти женщину в квартире на Васильевском острове
Сегодня, 9:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали рецидивиста, забившего до смерти женщину в квартире на Васильевском острове

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В полицию 25 ноября обратилась женщина и сообщила, что обнаружила труп 60-летней соседки.

Сотрудники уголовного розыска задержали рецидивиста, забившего до смерти женщину в квартире на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 25 ноября обратилась женщина и сообщила, что обнаружила труп 60-летней соседки. Прибывшие полицейские зафиксировали на теле женщины гематомы и колото-резаные раны на ногах. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В деревне Трутнево Гдовского района Псковской области 12 декабря был задержан 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Он изобличен в том, что 25 ноября, находясь в квартире дома по улице Наличной, в результате внезапно возникшего конфликта избил и нанес ножом ранения ног потерпевшей. 

Ранее на Piter.tv: Мужчине выстрелили в спину из травмата на Смоленской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: нож, ранения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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