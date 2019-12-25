В Лемболовском озере в камышах нашли труп неизвестного рыбака

Мужчине на вид около 35 лет, одет в серую футболку, серые брюки.

Во Всеволожском районе Ленобласти в водоёме нашли труп мужчины, на вид около 35 лет. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию днём 5 октября обратился 41-летний рыбак, который на озере Лемболовское в деревне Васкелово в камышах увидел труп мужчины.

Прибывшей следственно-оперативной группой информация подтвердилась, был обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 35 лет. Одет в серую футболку, серые брюки. Рядом была резиновая лодка синего цвета (весельная), частично сдута, в которой находились сети для рыбы, рюкзак.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на острове Снегирь в Ленобласти нашли труп мужчины.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО