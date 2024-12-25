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На форуме "Экология большого города" Петербург представляет электробус "Сириус" и троллейбус "Синара"
Сегодня, 12:35
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На форуме "Экология большого города" Петербург представляет электробус "Сириус" и троллейбус "Синара"

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В этом году главные темы форума – устойчивое развитие мегаполиса и экологический потенциал регионов.

В рамках ХХIV Международного форума "Экология большого города", который проходит с 12 по 14 марта в "Экспофоруме", Петербург представит две единицы техники. Об этом сообщили в городском комтрансе. 

В числе экспонируемой техники – электробус большого класса "Сириус" и троллейбус с увеличенным автономным ходом "Синара". Первый независим от контактной сети, бесшумен и экологичен, а также обладает маневренностью и мобильностью. У второго запас автономного хода составляет 30 километров, еще он обеспечивает транспортную доступность для районов, где нет контактной сети. 

В этом году главные темы форума – устойчивое развитие мегаполиса и экологический потенциал регионов. Гостей ожидает программа с более чем 40 мероприятиями. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: транспорт, экологический форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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