"Я немного шутил": Трамп объяснил, почему он не завершил конфликт в Украине за 24 часа

Впрочем, признался, что процесс мирного урегулирования в зоне СВО "идет хорошо".

Дональд Трамп на пресс-конференции объяснил, что его заявление об урегулировании конфликта в Украине за 24 часа в случае его восхождения на пост Президента не стоило воспринимать буквально. Впрочем, американский лидер не сомневается, что рано или поздно добьется в этом деле успеха.

Трамп заявил, что хочет добиться от России договоренности о прекращении огня. Он пообещал журналистам, что в понедельник "будет известно немного больше".

Президент США также отметил, что на данном этапе процесс мирного урегулирования в зоне спецоперации "идет хорошо". Америка получала "очень хорошие ответы" от обоих сторон конфликта на предложения по прекращению боевых действий.

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Фото: YouTube | LiveNOW on FOX