Торжественная передача школьнику портативного обнаружителя БПЛА "Булат" прошла в "Технопарке Санкт-Петербурга"

Международный форум беспилотных авиационных систем ознаменовался необычным событием: компания 3mx совместно с "Технопарком Санкт-Петербурга" торжественно презентовала школьнику Булату из Казани компактный детектор беспилотных летательных аппаратов под названием "Булат", пишет "Петербургский дневник".

Юноша проявляет инициативу в поддержкеу вооружённых сил РФ, сопровождая своего отца на участках новой границы и пограничных зонах. Вместе с отцом он делится опытом эксплуатации дронов типа FPV, принимает участие в снабжении подразделений техникой и углублённо изучает основы радиоэлектронной борьбы.

Генеральный директор Технопарка Санкт-Петербурга Олег Якимов подчеркнул значимость события, отметив, что технопарк гордится поддержкой талантливых ребят, увлечённых технологиями, нацеленными на защиту своей страны. Передача устройства – это знак того, что современные разработки и человеческие усилия способны оберегать жизни и будущее.

Фото: "Технопарк Санкт-Петербурга"