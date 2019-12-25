"Пятёрочка" и "Тетрадка Дружбы" запустили конкурс для детей и подростков

Конкурс направлен на популяризацию осознанного и бережного отношения к ресурсам планеты среди школьников. Один победитель из каждого региона получит суперприз – путёвку в детский лагерь Новый город "Дружный".

"Пятёрочка" и Национальная ассоциация развития образования "Тетрадка Дружбы" запустили совместный конкурс, который направлен на популяризацию осознанного и бережного отношения к ресурсам планеты среди школьников.

Принять участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской, Ростовской и Самарской областей, Краснодарского и Пермского краёв.

Для участия в конкурсе нужно получить тетрадь с особым дизайном в магазинах торговой сети "Пятёрочка". Сотрудник магазина на кассе выдаст её бесплатно. Количество тетрадок ограничено.

В "Тетрадках" участникам предлагается делиться своими идеями по сохранению нашей планеты. Дети и подростки могут предложить свои идеи в одной из восьми творческих номинаций: "Разумное потребление", "Мир без голода", "Здоровые люди", "Мы все равны", "Доброе соседство", "Достойная работа", "Доступное образование", "Забота о природе".

Заполненную тетрадку необходимо принести обратно в магазин и положить в специальный бокс. Также тетради можно загружать онлайн с помощью специального приложения. Оценивать конкурсные работы будет жюри из числа педагогов, представителей НКО и общественных деятелей.

Авторы самых креативных "Тетрадок" с бОльшим количеством баллов получат приятные подарки, а один победитель из каждого региона получит суперприз – путёвку в детский лагерь Новый город "Дружный". Приём конкурсных работ продлится до 13 ноября.

Фото: Ассоциация "Тетрадка Дружбы"