В "Green Park" в Славянке можно будет пройти бесплатный медосмотр у специалистов

Ранее специалисты побывали в торговых центрах Московского и Красногвардейского районов.

Проект "Территория здоровья" на несколько дней приехал в "Green Park". С 8 по 10 июля петербуржцы могут пройти бесплатное медицинское обследование на территории культурно-досугового центра.

Сегодня "Территория" будет работать с 14 до 20 часов, а 9 и 10 июля — с 12 до 18 часов. Посетителей будут принимать кардиолог, невролог, ЛОР, хирург, эндокринолог, офтальмолог, дерматолог, уролог. При себе желательно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Кроме того, вы сможете принять участие в мини-экскурсии по выставке макетов человеческих органов и получить консультацию акушера-гинеколога и перинатального психолога по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья.

Фото: комитет по здравоохранению