Лукашенко рассказал о начале строительства терминала в России для экспорта белорусских удобрений

Он должен появиться в Ленобласти.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что президент России приказал начать строительства на своей территории терминала для экспорта белорусских удобрений. В Ленобласти в свою очередь отметили, что планы по строительству такого объекта в Приморске действительно есть, но о договорах не знаю. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По словам Лукашенко, Путин дал поручения о немедленном строительстве при нем, и теперь Беларусь в течение 1-1,5 лет будет грузить миллионы тонн грузов.

Решение этой проблемы, в конце концов, является не рядовым бизнес-проектом, а внеплановым предприятием по спасению экономики союзника, зависящей от экспорта удобрений. Поэтому и порядок согласований немного другой – вначале все решается на уровне глав государств, и лишь потом детали утрясаются на местном уровне. отметили эксперты.

Говоря о самом проекте, эксперты отметили, что его реализация была ожидаемой. В условиях блокады со стороны Запада наши соседи вынуждены искать "новое окно в мир". Для России это сотрудничество тоже выгодно, так как она усилит свои портовые мощности и отберет транзитные потоки у прибалтов и Украины.

Фото: сайт президента Республики Беларусь