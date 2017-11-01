Теракт в Нью-Йорке, последние новости: установлена личность и место работы водителя

Во творой половине дня во вторник, 31 октября, мужчина на арендованном пикапе проехал по велодорожке в Нью-Йорке. В результате погибло восемь человек, еще 11 ранены.

ТЕРАКТ НЕДАЛЕКО ОТ ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ 11 СЕНТЯБРЯ



Во вторник, 31 октября, около трех часов дня в нью-йоркском районе Манхэттене произошел теракт. Мужчина на арендованном пикапе свернул с магистрали Вест-Сайд-Хайвей на параллельную ей велодорожку. Автомобиль проехал по дорожке несколько кварталов: от Хьюстон-стрит до Чемберс-стрит, где он врезался в школьный автобус.

После столкновения водитель вышел из салона с предметами, похожими на оружие. Позже оказалось, что вооружен он был пейнтбольным и пневматическим ружьями. Полиция открыла огонь по незнакомцу. Он получил ранения в живот. Врачи оказали ему помощь и сейчас его жизнь вне опасности.

По последним данным, в результате теракта погибло восемь человек. Еще 11 получили ранения. Сообщается, что среди пострадавших есть дети. Пикап врезался в школьный автобус, где находились двое взрослых и двое детей.

Многие из погибших оказались иностранцами. Заместитель премьер-министра Бельгии сказал, что среди погибших есть один подданный страны. Еще трое находились в операционной на момент заявления. Глава МИД Аргентины рассказал, что в результате наезда погибло пять граждан. Туристы из города Розарио в Нью-Йорке отмечали 30-летние с момента выпуска.

Данных о пострадавших россиянах не было. Ростуризм призвал российских туристов в Нью-Йорке соблюдать осторожность.



ВОДИТЕЛЬ UBER ИЗ УЗБЕКИСТАНА



Уже известно, что за рулем был 29-летний мужчина по имени Сайфулло Саипов (Sayfullo Saipov). Он переехал в США из Ташкента (Узбекистан) в 2010 году. Он работал водителем грузовика в штате Огайо. Затем в Нью-Джерси водителем в сервисе такси Uber.

Никаких больших проблем с законом у Саипова не было. В 2016 году его задерживали в штате Миссури. Но причина не известна. По данным местных СМИ, мужчина жил в США по грин-карте.

Недавно появилась информация, что на месте происшествия подозреваемый оставил записку. Там Саипов заявил, что совершает все во имя террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Узбекистан уже высказал готовность помочь США в расследовании трагедии.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, президент Дональд Трамп и экс-президент Барак Обама выразили свои соболезнования пострадавшим и их семьям.

Видео: Twitter / MylesMill, Sfrediin‏