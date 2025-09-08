  1. Главная
Сегодня, 8:10
Теплоход "Чародейка" столкнулся с мостом Белинского

По данному факту начата прокурорская проверка.

В Северной столице 7 сентября случился инцидент с участием судна "Чародейка": оно столкнулось с конструкцией моста Белинского. Эту информацию распространила Северо-Западная транспортная прокуратура через свой Telegram-канал. 

Сообщается, что происшествие произошло непосредственно во время передвижения теплохода.   

Сейчас выясняются все подробности аварии. По данному факту начата прокурорская проверка. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно. 

Ранее мы сообщили о том, что два катера столкнулись в акватории Невы у Дворцового моста.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

