Теплоход "Чародейка" столкнулся с мостом Белинского

В Северной столице 7 сентября случился инцидент с участием судна "Чародейка": оно столкнулось с конструкцией моста Белинского. Эту информацию распространила Северо-Западная транспортная прокуратура через свой Telegram-канал.

Сообщается, что происшествие произошло непосредственно во время передвижения теплохода.

Сейчас выясняются все подробности аварии. По данному факту начата прокурорская проверка. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

Ранее мы сообщили о том, что два катера столкнулись в акватории Невы у Дворцового моста.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура