Темпы ввода жилья в Петербурге упали почти на 15%

Темпы ввода нового жилищного фонда в Петербурге с начала года составил 1,54 миллиона квадратных метров, что на 14,6% меньше аналогичного показателя предыдущего года. Такая статистика представлена на официальном веб-ресурсе управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленинградской области.

Количество готовых квартир достигло отметки в 33 169 единиц, что соответствует 86,4% относительно показателей 2024 года.

Что касается Ленинградской области, то здесь за январь-август 2025 года построено и официально введено в эксплуатацию жилье площадью 2,9 миллиона квадратных метров, что составляет 96,1% от результата прошедшего года. За указанный период введено 29 095 квартир и частных домов. Важно отметить, что сектор индивидуального жилищного строительства демонстрирует позитивную динамику, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 7,7%.

Темпы возведения жилья и общая площадь вновь построенных объектов снижаются в обеих регионах уже третий год подряд.

Фото: Piter.TV