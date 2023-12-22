В Петербурге установлен новый апрельский температурный рекорд

Воздух 1 апреля прогрелся до 16,2 градуса.

В Петербурге установили новый суточный рекорд тепла. Сегодня, 1 апреля, к 13:00 часам воздух в городе прогрелся до +16,2 градусов, что на 1,8 градуса выше ранее установленного достижения в 2010 году. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Кроме того, этот понедельник стал самым теплым днем в 2024 году. Леус отметил, что это уже второй подряд рекордный максимум в городе не Неве.

Ранее стало известно, что 2 апреля обещают туман и сильный ветер. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Северной столице ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Видимость составит максимум 500 метров.

Ранее мы писали, что синоптик Колесов предупредил петербуржцев о похолодании и снеге на этой неделе.

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