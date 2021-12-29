Поход в петербургский театр на 23 февраля в среднем стоит 1,5 тысячи рублей

Дороже всех будет поход в Михайловский театр.

Средняя стоимость одного билета на спектакли в Петербурге 23 февраля составляет 1515 рублей. Peterburg2 собрал топ театров, в которых пройдут представления в День Защитника Отечества.

Дороже всех будет поход в Михайловский театр: там 23 февраля пройдет "Ромео и Джульетта", средняя стоимость билета на балет составила 4437 рублей. Второй по дороговизне – Театр имени Миронова. Здесь состоится спектакль "Сорок первый", средняя цена – 2171 рубль. Замыкает тройку Мариинский театр, который покажет "Князя Игоря" на основной сцене. Стоит это в среднем 1953 рубля на человека.

Самыми недорогие оказались "Деммени", где кукольное представление в среднем стоит 600 рублей, Театр "Остров", где спектакль про Синюю бороду покажут в среднем за 725 рублей.

Ранее петербурженки рассказали, что подарят мужчинам на 23 февраля.

Фото: Piter.tv