КГА согласовал архитектурный облик новой сцены МДТ

Строительство идет с 2013-го года. Сменилось несколько подрядчиков.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал облик новой сцены Академического Малого Драматического театра — Театра Европы. Информация об этом появилась на сайте ведомства 6 апреля.

Объект будет находиться на Звенигородской улице, 7, литера А.

Контракт на строительство новой сцены Театра Европы на Звенигородской улице в Петербурге был заключен в 2013 году. Им должна была заняться компания "Стройсоюз СВ", однако в отношении экс-руководителя подрядной организации Максима Корнеева возбудили дело. Он получил 5 лет лишения свободы условно.

Вторым фигурантом дела является заместитель директора по экономике и финансам "Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" Министерства культуры России Вячеслав Карасев. Его оштрафовали на 35 тыс. рублей.

Подрядчиком была выбрана ООО "Трансепт групп". Новое здание будет семиэтажным. Вместимость зала — 675 человек. Помимо сцена компания должна обустроить подземный паркинг, систему охраны, видеонаблюдение и сигнализации.

Cцену планируют построить к маю 2024 года.

Фото: КГА