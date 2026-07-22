Театр "Небесные бродяги" откроет выставку "Мой сосед Миядзаки"

Вместо масштабных полотен организаторы решили сфокусироваться на бытовых деталях.

В год 25-летия анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками", который навсегда изменил отношение к аниме и стал первым представителем жанра, получившим "Оскар", уличный театр "Небесные бродяги" открывает бесплатную выставку. Экспозиция под названием "Мой сосед Миядзаки" расположится у культурного центра "КРУПА". Вместо масштабных полотен организаторы решили сфокусироваться на бытовых деталях. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Труппа собирает коллекцию необычных дверей, рассматривая их как порталы между мирами – ключевой мотив творчества режиссера. Вдохновившись ходячим замком, художники превратили оконные рамы в самостоятельные арт-объекты. Кроме того, режиссер театра Илья Лошаков отмечает, что ощущение дома во вселенной Ghibli создают разнообразные чайники. Для проекта объявили сбор утвари: из более чем сотни присланных со всей России чайников в экспозицию вошло 15 штук. В благодарность дарителям вручали текстильные грибы ручной работы.

Торжественное открытие мероприятия состоится 25 июля в 14:00. Гостей будут встречать персонажи культовых мультфильмов, после чего пройдет авторская экскурсия о символах и незаметных деталях анимации. Посетители смогут примерить костюмы героев и попасть внутрь сцен из мультфильмов. Подробности мастер-классов пока держатся в секрете.

Выставка будет работать ежедневно до конца октября (кроме понедельников) с 11:00 до 18:00. Вход свободный, однако для посещения торжественного открытия требуется предварительная регистрация.

Фото: Екатерина Лозовая