Тарасов и Костенко обвенчались в Москве

В социальных сетях появились фотографии и видео с торжественного венчания и со свадьбы звездной пары.

Дмитрий Тарасов и его новая третья жена, Анастасия Костенко, в торжественной обстановке в отеле «Ритц Карлтон» отметили свое бракосочетание. Торжество новобрачные приурочили к церемонии венчания в московском храме Сорока севастийских мучеников.

Супруги пригласили на торжество 150 человек. Вели свадьбу Николай Басков и Виктория Лопырева. Молодожены не афишировали это событие, но в социальной сети появились фото и видео от гостей торжества. Поклонники бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой постарались отметиться везде в попытках испортить настроение новоиспеченным супругам Тарасовым. Сам Тарасов отнесся к этому спокойно, сообщив, что ему все равно: «Пишите, что хотите. Мы счастливы!».

Сообщается, что расписались в ЗАГСе молодожены 9 января 2018 года.

Фото и видео: Instagram/secrets_of_celebrities