Информация СМИ о попадании бойцов ЧВК "Вагнер" в "Контейнер" не подтвердилась

В ЧВК "Вагнер" опровергли слухи о россиянах Хитеве и Швецова, которые якобы пропали в Сирии.

Бойцы ЧВК "Вагнер" Николай Хитев и Игорь Швецов живы и здоровы, они не попадали в "Контейнер" и не подвергались пыткам. Об этом сообщают сразу несколько источников в Сирии, напрямую знакомых с ситуацией. Более того, в Сети появилось видео, на котором сами бойцы опровергают сведения о своем пленении. В нем же они передают "привет" журналистам, которые написали об их исчезновении.

В ЧВК "Вагнер" уже назвали провокацией и "уткой" сообщения в СМИ о судьбе Хитева и Швецова. Так, о пленении россиян и жутких пытках бойцов писали "Дождь", "Знак", "Новая газета", "Диалог" и другие издания. По словам соратников ЧВК "Вагнер", журналисты "были пойманы на лжи" и "попытались вдохнуть в отжившую историю второе дыхание".

Ранее ряд изданий действительно писал, что Николая Хитева и Игоря Швецова якобы схватили в Сирии сотрудники службы собственной безопасности. По данным оппозиционной прессы, их задержали за утечки информации о результатах авиаудара США в Дейр-эз-Зоре. Читателей пугали историями о пытках россиян в так называемом "Контейнере". Однако видео с живыми и здоровыми бойцами, снятое явно после публикаций в прессе, опровергает эти слухи. Тем более, что ряд инсайдеров уже заявлял о гибели обоих мужчин. В стороне не остался и Алексей Навальный. В погоне за популярностью он опубликовал видеоролик на своем YouTube-канале, где также рассказал в подробностях о незавидной судьбе двух бойцов ЧВК "Вагнера"

Все это произошло до того, как ряд источников опубликовал видеозапись, взятую с личной страницы одного из героев «скандального расследования», где Хитев и Швецов – вполне себе живые и здоровые – передают привет недобросовестным журналистам. Бойцы ЧВК рассказали в своем обращении к аудитории, что находятся в поселке Кедровое, а не в Сирии и ни в каком "контейнере" не сидят.

В ЧВК "Вагнер" заявили, что это уже не первый подобный случай дезинформации в СМИ. Так, тема гибели добровольцев ЧВК "Вагнера" в сирийском Дейр-эз-Зоре до сих пор является популярной для ряда СМИ, которые, по мнению добровольцев, сильно завышают потери россиян. Тогда украинские и российские СМИ писали фантастические цифры – 100 погибших, 200, 400. Однако эту волну удалось остановить, когда в различных источниках начали появляться правдивые сведения, в том числе от предполагаемого руководства ЧВК "Вагнера".

Напомним, что ранее издание "Правда.ру" публиковало интервью с председателем "Лиги ветеранов военных конфликтов»" Андреем Трошевым, которого многие считают одним из командиров ЧВК "Вагнера". Офицер рассказал, что СМИ распространяют лживую информацию и занимаются пособничеством врагу, так как никаких 200-400 погибших не было. Всего пострадало 14 россиян. Позднее свет на ситуацию пролило авторитетное издание Spiegel, журналисты которого также подтвердили, что никаких колонн убитых россиян в Сирии не было. Погибло малое количество добровольцев и то случайно, так как они оказались не в том месте и не в то время.