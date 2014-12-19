Петербург поставил новый суточный рекорд по числу летальных исходов от коронавируса

Болезнь не смогли победить 107 пациентов. Для города это максимальный показатель с 2020 года.

За минувшие сутки коронавирусом в России заболели 21 665 человек. Из них 14 процентов не имели симптомов Covid-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Первое место по числу заболевших по-прежнему занимает Москва, где недуг подхватили 8 457 горожан. В Северной столице заразились 1 247 человек, что стало рекордом с 7 февраля. В тройку вошла и Московская область. В Ленинградской области сегодня переносят коронавирус 177 жителей.

За минувшие сутки зарегистрировали 619 летальных исходов в стране. Больше всего из них - в Петербурге. Здесь болезнь не смогли победить 107 пациентов. Для города это максимальный показатель с 2020 года. В Москве этот параметр ниже - 96 человек.

Победить болезнь смогли 14 347 россиян. Из них 2 333 выздоровевших - петербуржцы, а 77 - жители Ленобласти.

За сутки в Петербурге проверились на коронавирус 43 818 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 26 июня.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 22 402 горожанина.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ученые обнаружили характерный только для мужчин симптом коронавируса.

Фото: Piter.tv