  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург поставил новый суточный рекорд по числу летальных исходов от коронавируса
Сегодня, 12:47
92
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербург поставил новый суточный рекорд по числу летальных исходов от коронавируса

0 0

Болезнь не смогли победить 107 пациентов. Для города это максимальный показатель с 2020 года.  

За минувшие сутки коронавирусом в России заболели 21 665 человек. Из них 14 процентов не имели симптомов Covid-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 

Первое место по числу заболевших по-прежнему занимает Москва, где недуг подхватили 8 457 горожан. В Северной столице заразились 1 247 человек, что стало рекордом с 7 февраля. В тройку вошла и Московская область. В Ленинградской области сегодня переносят коронавирус 177 жителей. 

За минувшие сутки зарегистрировали 619 летальных исходов в стране. Больше всего из них - в Петербурге. Здесь болезнь не смогли победить 107 пациентов. Для города это максимальный показатель с 2020 года.  В Москве этот параметр ниже - 96 человек. 

Победить болезнь смогли 14 347 россиян. Из них 2 333 выздоровевших - петербуржцы, а 77 - жители Ленобласти. 

За сутки в Петербурге проверились на коронавирус 43 818 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 26 июня.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 22 402 горожанина. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что ученые обнаружили характерный только для мужчин симптом коронавируса. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, летальные исходы, пандемия, рекорд смертей
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии