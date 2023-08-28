Петербургский опыт помощи глухим матерям в роддомах масштабируют по России

Одной из первых участниц проекта стала Нина Екимова, воспитывающая с мужем Сергеем 10 детей.

В Санкт-Петербурге успешно реализуется проект помощи глухим и слабослышащим женщинам в родильном доме №10. Уникальная практика, включающая работу сурдопереводчика и адаптированные условия для рожениц с нарушениями слуха, получила высокую оценку федеральных властей и будет рекомендована для внедрения в других регионах.

Одной из первых участниц проекта стала Нина Екимова, воспитывающая с мужем Сергеем 10 детей. Родители — инвалиды по слуху, но все дети семьи слышат хорошо. В этом роддоме у Нины появились двойняшки Ягуар и Юлиан, а затем девочка Лада, названная в честь главного врача.

Проект "Мы вас слышим" включает поддержку сурдопереводчика, обучение медицинского персонала жестовому языку и оснащение родзалов специальными мониторами с текстовыми командами. Губернатор Александр Беглов отметил, что в городе проживает около 14 тысяч людей с нарушениями слуха, включая женщин детородного возраста, для которых этот проект стал спасением.

На встрече с семьей Екимовых вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что опыт Петербурга станет частью нового нацпроекта "Семья". Его планируется масштабировать для поддержки женщин с особыми потребностями по всей России, улучшая доступность медицинской помощи. В завершение встречи Александр Беглов поручили помочь семье в улучшении жилищных условий и обеспечении транспорта, чтобы старшие дети могли посещать дополнительные занятия в художественных кружках и различных секциях.

Фото: Смольный