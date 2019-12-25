Суд вновь сделал фонд "Гуманитарное действие"* иноагентом

Минюст обжаловал решение предыдущей инстанции.

Фонду "Гуманитарное действие"* (Фонд признан НКО-иноагентом), который помогает людям с ВИЧ, наркозависимым и другими заболеваниями, вернули статус иностранного агента. Он был снят 18 февраля по решению Санкт-Петербургского городского суда. Это был первый подобный случай в России.

Минюсту удалось обжаловать это решение, и Третий кассационный суд вновь вернул фонд в реестр НКО, выполняющих функции иноагента. В организации никак не комментируют ситуацию.

Благотворительный фонд работает с 2001 года.

Фото: ВКонтакте / Фонд "Гуманитарное действие"*

*— Фонд признан НКО-иноагентом