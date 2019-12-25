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Суд вновь сделал фонд "Гуманитарное действие"* иноагентом
Сегодня, 14:45
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Суд вновь сделал фонд "Гуманитарное действие"* иноагентом

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Минюст обжаловал решение предыдущей инстанции.

Фонду "Гуманитарное действие"* (Фонд признан НКО-иноагентом), который помогает людям с ВИЧ, наркозависимым и другими заболеваниями, вернули статус иностранного агента. Он был снят 18 февраля по решению Санкт-Петербургского городского суда. Это был первый подобный случай в России.

Минюсту удалось обжаловать это решение, и Третий кассационный суд вновь вернул фонд в реестр НКО, выполняющих функции иноагента. В организации никак не комментируют ситуацию. 

Благотворительный фонд работает с 2001 года. 

Фото: ВКонтакте / Фонд "Гуманитарное действие"*

*— Фонд признан НКО-иноагентом

Теги: иностранный агент, нко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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