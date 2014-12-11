От стройки до медицины: как петербургские студотряды дают путевку в профессию

Российские студенческие отряды (РСО) в Петербурге — это не просто возможность подработать для студентов и учащихся колледжей. Это целая система, позволяющая бесплатно получить рабочую специальность, приобрести первый профессиональный опыт и найти друзей на всю жизнь. "Петербургский дневник" рассказал, как устроены студенческие отряды города

Движение охватывает девять направлений: от строительства и педагогики до медицины и энергетики. Новички проходят бесплатное обучение, совмещая теорию с практикой на реальных объектах.

Лидером петербургских студотрядов является Семен Киселев, который лично курирует все крупные проекты. Важной частью движения остаются традиции: наставничество, взаимовыручка и уважение к труду, которые реализуются в современном формате. Например, на недавнем региональном слете в лагере "Пионер" 900 участников сами оценивали друг друга в конкурсах, без формального жюри.

