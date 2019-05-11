На Белоостровской улице построят жилье бизнес-класса

Застройщик ведет сделки также по другим участкам.

Компания Glorax Development приобрела 2,9 га для строительства жилья бизнес-класса в Приморском районе. На этом застройщик не планирует останавливаться: в разработке еще 10 площадок. Об этом 9-го марта сообщила пресс-служба компании.

Инвестиции в строительство 80 тыс. квадратных метров жилья на Белоостровской улице составят около 7,8 млрд рублей. Из них продаваться будут 45 тыс. кв. метров.

В рамках проекта будет реализован многофункциональный комплекс, в составе которого будет жилье и апартаменты с сервисной функцией. Проектом предусмотрены общественные зоны, насыщенная функция ритейла, а также прогулочные зоны, которые соединят Белоостровскую и Студенческие улицы и будут доступны не только жителям проекта, но и всем жителям района. говорится в сообщении.

Проектированием нового жилого комплекса занимается "А.Лен".

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV