Мужчину, который разделся в парке на Руставели, увезли на "скорой"

Гражданина без одежды могли увидеть дети, так как недалеко находится школа.

Мужчину, который решил раздеться догола в парке на улице Руставели, госпитализировали. Он вел себя неадекватно, говорил странные вещи, а затем начал снимать одежду. Неподалеку находится школа. О ситуации рассказали в пресс-службе Калининского района 11 мая.

Накануне в администрацию стали поступать жалобы на мужчину, который устроил стриптиз среди бела дня. Кадры, снятые очевидцем, говорят о том, что гражданин находился под действием неизвестных веществ. В связи с этим на место приехали и полицейские, и медики скорой помощи. Мужчину решено было госпитализировать.

Сначала приведут в чувства, потом будут решать вопрос об ответственности за содеянное. администрация Калининского района.

Видео: Гарик Шлыков

Фото: ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга