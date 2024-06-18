  1. Главная
Стрелок по окнам квартиры в Калининском районе задержан полицией
Сегодня, 10:57
Никто не пострадал.

Правоохранители Калининского района задержали стрелка по окнам на улице Софьи Ковалевской. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 21 сентября в полицию поступила информация от 34-летнего мужчины о том, что кто-то, стреляя из пневматического оружия, повредил стеклопакет на кухне его жилища на четвертом этаже. Никто не пострадал. 

Накануне поймали 35-летнего злоумышленника, который проживает в соседнем доме от заявителя. Он признался, что выстрелил несколько раз по окнам. 

Ранее на Piter.TV: трое жителей Петербурга устроили перестрелку на Дунайском проспекте. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

