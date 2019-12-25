Сотрудники полиции задержали хулигана, который стрелял из газового пистолета на Апрельской улице

В Красногвардейском районе накануне вечером, 10 июня, житель Петербурга несколько раз выстрелил из газового пистолета в прохожего. Пострадавший рассказал о случившемся стражам порядка. Злоумышленника удалось поймать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Инцидент произошел в 22:30 на Апрельской улице. Хулигана задержали в этот же вечер. Подозреваемым оказался 61-летний житель Северной столицы. У него изъяли аэрозольное устройство.
Пожилому нарушителю порядка вручили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: подросток из школы-интерната изнасиловал двух девочек на улице Коллонтай.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все