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Сотрудники полиции задержали хулигана, который стрелял из газового пистолета на Апрельской улице
Сегодня, 12:43
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Сотрудники полиции задержали хулигана, который стрелял из газового пистолета на Апрельской улице

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красногвардейском районе накануне вечером, 10 июня, житель Петербурга несколько раз выстрелил из газового пистолета в прохожего. Пострадавший рассказал о случившемся стражам порядка. Злоумышленника удалось поймать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД. 

Инцидент произошел в 22:30 на Апрельской улице. Хулигана задержали в этот же вечер. Подозреваемым оказался 61-летний житель Северной столицы. У него изъяли аэрозольное устройство.

Пожилому нарушителю порядка вручили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: подросток из школы-интерната изнасиловал двух девочек на улице Коллонтай.

Фото: Piter.tv

Теги: апрельская улица, газовый пистолет, полиция, стрельба, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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