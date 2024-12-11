Житель Гатчинского района предстанет перед судом за стрельбу из обреза и нападение на полицейского

Дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.

В Гатчинском районе Ленобласти уголовное дело о стрельбе и нападении на полицейского направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

Следствием установлено, что 29 октября 2024 года 49-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из обреза ружья в воздух возле дома № 14 по улице Мира в гп. Дружная Горка.

Позже, при его задержании, он ударил металлической пластиной сотрудника полиции.

Совокупность собранных по делу доказательств городской прокуратурой признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. Дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv