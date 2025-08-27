Проводится проверка по факту столкновения гидроциклов в акватории реки Большая Невка

В результате столкновения установлен факт нарушения правил эксплуатации одного из гидроциклов, поскольку его водитель не имел необходимых прав на управление маломерным судном.

Вечером 26 августа в акватории реки Большая Невка, рядом с Сампсониевским мостом, столкнулись два гидроцикла. Об инциденте стало известно из сообщения пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, в результате столкновения установлен факт нарушения правил эксплуатации одного из гидроциклов, поскольку его водитель не имел необходимых прав на управление маломерным судном.

Оба судна были доставлены на специальную стоянку, а водители отправлены на медицинскую экспертизу. Сообщений о пострадавших или загрязнении воды нефтепродуктами не поступало. Сейчас проводится расследование обстоятельств инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге женщина с ребенком на сапборде едва не погибли на Финском заливе.

Фото и видео: Telegram / Транспортная полиция СЗФО