На установку и украшение ели на Дворцовой потратят почти 7 млн рублей

Ель высотой 23 метра украсят игрушками в виде шаров, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков, избушек, а также гирляндой из флажков, серпантином и гирляндами.

В Петербурга потратят на доставку, установку и украшение главной новогодней ёлки 6,9 млн рублей. Такая информация опубликована на портале государственных закупок.

Установить ель и развесить гирлянды на ней должны до 19 декабря. По сравнению с 2021 годом, стоимость новогоднего дерева увеличилась почти на 1,5 млн рублей. В в 2021 году на установку и украшение ели потратили 5,5 млн рублей.

Ель высотой 23 метра украсят игрушками в виде шаров, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков, избушек, а также гирляндой из флажков, серпантином и гирляндами.

Также ранее стало известно, какие развлечения организуют в Петербурге в период новогодних праздников.

Фото: Piter.tv