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Стало известно, какие развлечения организуют в Петербурге в период новогодних праздников
Сегодня, 15:11
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Стало известно, какие развлечения организуют в Петербурге в период новогодних праздников

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Петербуржцы смогут посетить традиционную ярмарку и покататься на коньках, которые будут открыты по всему городу. 

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, какие развлечения подготовят власти города для жителей на новогодние праздники. Он отметил, что праздничных концертов и  фейерверка не будет. Об этом он сообщил в своем tg-канале. 

Для детей проведут елки в школьных и дошкольных учреждениях. Петербуржцы смогут посетить традиционную ярмарку и покататься на коньках, которые будут открыты по всему городу.  Около Дворцовой площади откроется  горка для катания. 

В этом году мы уделили особое внимание отдаленным районам нашего города - вместе с центром они будут украшены в едином стиле, продиктованном  петербургским новогодним брендбуком.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.tv: живую 23-метровую ель установят на Дворцовой площади.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: куда сходить в петербурге, культура, пиотровский, развлечения на новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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