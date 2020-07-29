Стало известно, какие развлечения организуют в Петербурге в период новогодних праздников

Петербуржцы смогут посетить традиционную ярмарку и покататься на коньках, которые будут открыты по всему городу.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, какие развлечения подготовят власти города для жителей на новогодние праздники. Он отметил, что праздничных концертов и фейерверка не будет. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

Для детей проведут елки в школьных и дошкольных учреждениях. Петербуржцы смогут посетить традиционную ярмарку и покататься на коньках, которые будут открыты по всему городу. Около Дворцовой площади откроется горка для катания.

В этом году мы уделили особое внимание отдаленным районам нашего города - вместе с центром они будут украшены в едином стиле, продиктованном петербургским новогодним брендбуком. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.tv: живую 23-метровую ель установят на Дворцовой площади.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти