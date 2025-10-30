На оба набора участников программы "Время героев Санкт-Петербурга" подали свыше 600 заявок

Один из слушателей программы — Николай Соколов — проходит стажировку в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Программе кадрового резерва "Время героев Санкт-Петербурга" удаётся эффективно задействовать профессиональный опыт защитников Отечества и раскрыть их управленческие способности. В обоих наборах программы суммарно поступило свыше 600 заявлений, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Участники первого набора сейчас проходят практику в профильных комитетах, а ученики второго курса осваивают основы функционирования государственных и муниципальных структур.

Один из слушателей программы — Николай Соколов, ранее служивший в структурах Министерства внутренних дел. В качестве волонтёра он участвовал в специальной военной операции, руководил взводом, занимался штурмом позиций противника и координацией логистических маршрутов.

Теперь Николай проходит стажировку в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Свою карьеру он видит именно в этой сфере, полагая, что полученный опыт принятия решений в экстремальных ситуациях и ответственность за человеческие жизни позволят ему уверенно справляться с возложенными задачами.

