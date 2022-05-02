Станция метро "Горьковская" на выходных будет закрыта на вход

Начиная с 11 ноября, вестибюль будет работать в прежнем режиме, введенном с 21 октября текущего года на период ремонтных работ.

Петербуржцам сообщили об изменении режима работы вестибюля станции метро "Горьковская" с учетом уточненной и актуализированной информации. Об этом рассказали в СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Вестибюль станции метро "Горьковская" 9 и 10 ноября в связи с капитальным ремонтом эскалатора будет закрыт на вход. Вестибюль будет работать только на выход.

Начиная с 11 ноября, вестибюль будет работать в прежнем режиме, введенном с 21 октября текущего года на период ремонтных работ.

По рабочим дням:

с 8:10 до 9:50 – вестибюль будет закрыт на вход,

с 17:00 до 19:00 – вход будет ограничен.

Ближайшая станция "Петроградская" будет работать в штатном режиме.

Фото: Piter.tv