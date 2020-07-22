Эксперты прокомментировали слова Путина о достижении национальных целей в срок

Несмотря на пандемию, сроки реализации сдвигать не будут.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о том, что сроки достижения национальных целей до 2024 пересматриваться не будут. Его решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Поставленные цели, несмотря на все обстоятельства, должны быть выполнены. Они были частью предвыборной программы в 2018 году.

Эксперты отметили, что чиновникам придется мобилизоваться и нарастить темп и эффективность своей работы. Пандемия в случае неудачи считаться оправданием не будет.

Фото: kremlin.ru