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Эксперты прокомментировали слова Путина о достижении национальных целей в срок
Сегодня, 17:41
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Эксперты прокомментировали слова Путина о достижении национальных целей в срок

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Несмотря на пандемию, сроки реализации сдвигать не будут.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о том, что сроки достижения национальных целей до 2024 пересматриваться не будут. Его решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Поставленные цели, несмотря на все обстоятельства, должны быть выполнены. Они были частью предвыборной программы в 2018 году. 

Эксперты отметили, что чиновникам придется мобилизоваться и нарастить темп и эффективность своей работы. Пандемия в случае неудачи считаться оправданием не будет.

Фото: kremlin.ru

Теги: национальные цели, развитие страны
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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