Спрос на туры в Марокко из Петербурга вырос в 4 раза

Наибольшей популярностью пользуются туры, включающие посещение самых колоритных городов страны – имперского Марракеша и делового центра Касабланки.

Петербургские туристы открыли для себя новое популярное направление для отдыха. По данным аналитиков туроператора "Интурист", приведённым изданием "Деловой Петербург", спрос на туры в Марокко среди жителей города на Неве вырос в четыре раза.

Главным катализатором этого туристического бума стало открытие прямого авиасообщения между Петербургом и Касабланкой минувшей зимой.

Наибольшей популярностью пользуются туры, включающие посещение самых колоритных городов страны – имперского Марракеша и делового центра Касабланки. Стоимость такого путешествия в среднем составляет 100–120 тысяч рублей на человека.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за год выявили 165 неплательщиков туристического налога.

Фото: Magnific (vwalakte)