Спрос на изучение японского языка растет в Петербурге

Интерес жителей Петербурга и Ленинградской области к освоению японского языка показал беспрецедентный рост — сразу на 56%. Такие данные привели эксперты, проанализировав статистику запросов на изучение иностранных языков, пишет "Петербургский дневник".

Английский язык продолжает оставаться лидером предпочтений россиян, вторым идет китайский, далее расположились французский, испанский и немецкий. Тем не менее именно восточноазиатские языки показывают самую высокую динамику роста: китайский набрал плюс 14%, арабский — 13%, французский и корейский — по 12%. Также наблюдается значительный подъем интереса к итальянскому и армянскому языкам — на 9%.

Владислав Чичков, преподаватель, специализирующийся на японских и китайских языках с 2011 года, подчеркивает изменение мотивации обучающихся: если раньше ученики приходили готовиться к экзаменам, то теперь главная цель — глубокое понимание культуры изучаемого народа.

Молодёжь выбирает китайский осознавая перспективу карьерного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Язык Японии притягателен своим богатством культурных аспектов — от инновационных технологий до популярных анимационных сериалов. Этот всплеск в 2025 году — не мимолетный тренд, а долгосрочный вектор трансформации вкусов и потребностей, поделился мнением педагог.

Примечательно, что Петербург и регион также выделяются высоким интересом к итальянскому и армянскому языкам, показавшему аналогичный скачок в 12%.

