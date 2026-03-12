За последний год 91% россиян совершали спонтанные путешествия

Большинство участников исследования (66%) совершает такие путешествия один-два раза ежегодно.

Сервис бронирования "Отелло" провел исследование, показывающее, что 91% российских туристов за прошедший год хотя бы однажды отправились в неожиданное путешествие. Обычно такие поездки имеют кратковременный характер — преимущественно занимают 2–3 ночи и проходят в дни отдыха на выходных. Почти половина (41%) предпочитает путешествовать неожиданно вместе с семьёй и детьми, пишет "Петербургский дневник".

Что касается понимания термина "спонтанность", мнения респондентов разнятся: для 40% людей спонтанной считается поездка, запланированная за пару-тройку дней до отправления, а для 26% — вообще решённая буквально накануне выезда. Ещё 19% называют спонтанным путешествие, подготовленное заранее за неделю, а остальные 15% полагают, что любая поездка без чётко продуманного маршрута уже является таковой.

Большинство участников исследования (66%) совершает такие путешествия один-два раза ежегодно, 24% делает это трижды-четыре раза, а оставшиеся 11% утверждают, что отправляются в путь совершенно непредсказуемо и зависят исключительно от настроения. Основная продолжительность таких визитов — две-три ночи (58%), иногда ограничиваясь одной ночью (14%). Реже туристы остаются дольше: чуть более десяти процентов выбирают поездки длительностью от четырёх до шести ночей, а шесть процентов устраивают отпуск минимум на неделю.

Опрос также показал, что наиболее часто россияне едут в такие поездки в сопровождении членов семьи и детей (41%). За ними следуют пары (23%) и дружеские компании (19%). Отдельные энтузиасты предпочитают одиночное передвижение (12%). Интересно, что мужчины склонны чаще ездить самостоятельно, а женщины — в кругу семьи.

Почти две трети опрошенных (59%) признаются, что именно они первыми предлагают идею спонтанного путешествия своим близким. Остальные роли распределяются следующим образом: 15% инициативу берут на себя друзья или коллеги, 14% принимают такое решение вместе с членами семьи, а 11% убеждают отправиться в дорогу партнёры.

Главным стимулом для большинства русских путешественников служит стремление изменить привычную обстановку: практически половина (54%) отправляется в дорогу ради смены декораций. Другие причины включают хорошие погодные условия (39%), финансовое благополучие (38%), появившуюся свободу в расписании (37%) и приглашения от знакомых (32%). Наиболее редкими факторами оказываются вынужденные рабочие поездки (9%), удалённая работа (5%) и эмоциональные потрясения вроде конфликтов или разрывов отношений (всего 4%).

Старший аналитик сервиса "Отелло" Арина Миксюк прокомментировала: "Желание поменять окружающую среду — движущая сила спонтанных путешествий, но возраст влияет на предпочтения. Молодёжь до 24 лет вдохновляется впечатлениями от просмотра фотографий достопримечательностей в соцсетях, а зрелым россиянам (старше 45 лет) достаточно увидеть выгодные предложения билетов и проживания, чтобы сорваться в путь".

Основные препятствия для спонтанных поездок следующие: большинство респондентов жалуются на дефицит свободного времени из-за рабочих обязанностей или учёбы (51%), второе место занимает высокая цена таких путешествий (37%), а третье — отсутствие компаньонов (11%).

Исследование проходило в форме онлайн-опроса в феврале 2026 года. Участие приняли тысяча россиян в возрастной группе от 18 до 55 лет, проживающих в городах-миллионниках. Все респонденты совершают туристические поездки не реже двух раз в год.

Фото: Freepik

