Петербург стал восьмым в рейтинге регионов по доле жителей с высокой зарплатой

Специалисты РИА Новости подготовили список регионов России, где наибольшая доля населения получает высокую заработную плату. Согласно этому исследованию, Петербург занял восьмое место среди субъектов страны.

Первое место досталось Ямало-Ненецкому автономному округу, где 66,5% работников получают зарплату выше средней по стране, а 22,6% зарабатывают больше двойной средней зарплаты. Второе место занимает Чукотка с показателями 55,1% и 18,2%, соответственно. Третье место принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, где соответствующие цифры составляют 52,7% и 11,6%.

Петербург разместился на восьмой строчке рейтинга с результатами 44,9% и 11,2%. Северная столица уступила Москве, показатели которой равняются 46,3% и 18,6%.

