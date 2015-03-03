Петербург стал шестым в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Рейтинг рассчитывается по 110 показателям, включая региональный инвестиционный стандарт.

Петербург занял шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщает пресс-служба Смольного. Презентация результатов рейтинга традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.

В этом году структура рейтинга была обновлена в соответствии с новыми национальными целями, лучшими международными и российскими практиками, предложениями предпринимательского сообщества и региональных инвестиционных команд. Рейтинг рассчитывается по 110 показателям, включая региональный инвестиционный стандарт.

Эксперты также учитывали эффективность процедур по вводу объекта культурного наследия в эксплуатацию, эффективность процедур по подключению теплоснабжения и инновационную инфраструктуру. Особое внимание уделено результатам работы по внедрению обратной связи "ПОС.Бизнес", которая позволяет предпринимателям подать обращения онлайн и получить поддержку в кратчайшие сроки. Для петербургских бизнесменов такая возможность представлена на официальном Инвестиционном портале города.

Национальный рейтинг формируется ежегодно и оценивает усилия властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Фото: Piter.TV