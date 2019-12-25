Петербург занял 2 место в рейтинге технологического развития регионов за 2023 год

Северная столица вновь оказалась среди лидеров в национальном ТОПе.

В России состоялось заседание комиссии по научно-технологическому развития страны под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Санкт-Петербург занял второе место в национальном ТОПе за 2023 год, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Ведущие позиции Петербурга в национальном рейтинге подтверждают эффективность принятого руководством города курса на активное научно-технологическое развитие. Это один из десяти приоритетов на ближайшие годы, обозначенных Губернатором Александром Дмитриевичем Бегловым. Петербург – это город ученых, передовых научных достижений и фундаментальных открытий. В соответствии с поручениями Президента город участвует во многих федеральных проектах. Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Проводимый рейтинг научно-технологического развития субъектов России сформирован на основе 43 показателей. В частности, данный ТОП учитывает вклад региональных властей в создание условий для вовлечения людей в научную деятельность, а также создание и развитие благоприятной для наукоемкого бизнеса среды и формирование условий для работы исследователей.

В числе показателей наличие в городе региональной программы научно-технологического развития, доля молодых учёных и молодых руководителей в научных и образовательных организациях, доля школьников, вовлеченных в научно-техническое творчество, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте и другие. Администрация Санкт-Петербурга

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