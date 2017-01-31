Ленобласть заняла первое место в рейтинге субъектов РФ по поддержке НКО

За 4 года количество социально ориентированных НКО в регионе выросло почти на 23%.

Сегодня Миноэкономразвития во время пресс-конференции в ТАСС представило межрегиональный рейтинг России за прошедший год. Ленинградская область была отмечена за успехи в области стратегической поддержки НКО, – следует из сообщения пресс-службы Администрации региона.

Спасибо большое за такую высокую оценку. За всем за этим стоит личная заинтересованность и крайне активная позиция губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который четыре года назад поставил задачу перед нашим комитетом собрать заново систему поддержки некоммерческого сектора. Начали мы с того, что объединили разрозненные конкурсные процедуры в единую систему, в единую прозрачную на основе на электронной площадке. Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области

Как говорится в сообщении, Ленинградская область первой в России разработала региональную стратегию развития НКО, организовала губернаторские гранты, а также привлекла бизнес к грантовой поддержке некоммерческих организаций. Так, за 4 года число социально ориентированных НКО в регионе увеличилось на 22,8%, а количество поддержанных проектов выросло в 3 раза.

Накануне стало известно, что петербургские парламентарии предложили оказывать поддержку НКО, которые занимаются благоустройством территории города.

Фото: Пресс-служба Администрации Ленинградской области